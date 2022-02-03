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الحشد الشعبي يصدر بيانا حول اغتيال الرائد حسام العلياوي

الحشد الشعبي يصدر بيانا حول اغتيال الرائد حسام العلياوي
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت هئية الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، بياناً حول حادثة اغتيال الرائد الشهيد حسام العلياوي في محافظة ميسان.

العالم-العراق

وذكر الحشد في بيان، “تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد الرائد حسام العلياوي شقيق الشهيدين وسام وعصام العلياوي الذي اغتيل فجر اليوم الخميس، بمحافظة ميسان”.

وأضاف: “بهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى ذوي الشهيد وعائلته المجاهدة التي انجبت ابناءً عرفتهم ميادين القتال والجبهات في مواجهة عصابات داعش الإرهابية”.

وسبق أن أفاد مصدر أمني بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه ضابط برتبة رائد منسوب للداخلية وسط مدينة العمارة في ميسان ما اسفر عن مقتله في الحال". فيما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن "الضابط هو حسام العلياوي شقيق وسام العلياوي القيادي في حركة عصائب أهل الحق، الذي اغتيل في تشرين الأول 2019 في محافظة ميسان".

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الحشد الشعبي يصدر بيانا حول اغتيال الرائد حسام العلياوي

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