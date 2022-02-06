مهرجان لزهرة "أوركيد" في لندن احتفاء بالتنوع البيئي في كوستاريكا

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ويسلّط المهرجان الضوء على زهرة «غواريانت ستينيري»، وهي الزهرة الوطنية للبلد الواقع في أميركا الوسطى والمعروف بجهوده للحفاظ على البيئة. وتتميز هذه الزهرة المهددة بالانقراض بأوراقها الزهرية، وتنمو على أغصان الأشجار وجذوعها في الغابات الرطبة، أو على المنحدرات الصخرية الواقعة على ارتفاعات معينة.



ويفرد المهرجان المقررة إقامته في بيوت زجاجية بُنيت باعتماد معايير الطقس الاستوائي، مساحة للحيوانات في كوستاريكا، من خلال وضع منحوتات تُظهر عدداً من الحيوانات من بينها السلاحف بين الأزهار المعروضة.



وقال المتخصص في الورود والمتطوع في حدائق «كيو» هينك رولينغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «حاولنا عرض أكبر عدد ممكن من الألوان لنقل الزائرين إلى عالم الأزهار الجميل في كوستاريكا».



وأشار الخبير الهولندي الذي صبغ لحيته وشعره بالزهري والبرتقالي لتتناغم مع أزهار الأوركيد، إلى أن هذا المعرض أتى نتيجة فكرة عمل عليها المنظمون لعامين، بعدما أُلغي المهرجان عام 2021 بسبب جائحة «كوفيد – 19».



وأوضح الموظف المسؤول عن البيوت الزجاجية ألبيرتو ترينكو، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن زهور الأوركيد «واحدة من أكبر أنواع النباتات، وتضم مجموعة لافتة من الأشكال والألوان، بالإضافة إلى تكيفها وتطورها مع ملقحاتها».



ويسعى المهرجان إلى تثقيف الزوار من خلال تقديم شروحات عن «الأوركيد» واستخدامها في المناسبات المختلفة في كوستاريكا التي تضم نحو 1600 نوع.



وأكد ترينكو أن المهرجان يهدف إلى «الاحتفال بالتنوع البيئي في كوستاريكا وبجهودها المبذولة للحفاظ على البيئة».