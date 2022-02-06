إحباط تهريب أكثر من 2.5 طن من المخدرات جنوب شرق إيران

العالم - إيران

وقال العميد أحمد طاهري اليوم الأحد لوكالة إرنا، إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينة نيكشهر إلى المناطق المركزية للبلاد.

وأضاف أن: ضباط شرطة مكافحة المخدرات في نيكشهر قاموا بدعم فني واستخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة، بمراقبة تحركات أفراد العصابة والقبض عليهم.

وأكد أن الشرطة تمكنت في هذه العملية من ضبط طن و591 كغم من أنواع المخدرات إلى جانب كميات من الأسلحة.

وعلى صعيد متصل أعلن قائد حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد أحمد علي كودرزي يوم أمس السبت عن ضبط أكثر من طن من المخدرات في عمليتين منفصلتين على حدود محافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد .

وأضاف العميد كودرزي أن: حرس الحدود في مدينة سراوان، قاموا برصد أنشطة عصابة لتهريب المخدرات إلى داخل البلاد من منطقة جالق الحدودية بمدينة سراوان، وعلى الفور توجهت وحدة من قوات الحدود إلى المنطقة بكامل معداتها ونصبت كمينا لتشديد التغطية على المنطقة.

وأضاف: تمكن أبطال فوج سراوان الحدودي بتوجيه عملياتي ودعم استخباراتي من المحافظة، من تحديد حركة تهريب محتملة للمهربين ومن خلال تنفيذ خطة احتواء في المنطقة المحمية وقاموا بضبط وإغلاق طرق مرور المهربين، ونجحوا في إلقاء القبض عليهم وضبطوا 629 كلغ و 40 غراماً من المخدرات.

وأعلن العميد كودرزي عن عملية ناجحة أخرى وضبط 654 كلغ من المخدرات في جابهار.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها، وتكافح على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 إلى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.