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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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اللواء باقري : لو أراد اي مجنون التعرض لبلادنا سوف يتلقى ردا عنيفا
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش
قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، لو أراد اي مجنون أن يتعرض لبلادنا سوف يتلقى ردا عنيفا منا .
العالم
-
ايران
يتبع ..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
باقري
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