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اللواء باقري : لو أراد اي مجنون التعرض لبلادنا سوف يتلقى ردا عنيفا

اللواء باقري : لو أراد اي مجنون التعرض لبلادنا سوف يتلقى ردا عنيفا
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، لو أراد اي مجنون أن يتعرض لبلادنا سوف يتلقى ردا عنيفا منا .

العالم - ايران

يتبع ..

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اللواء باقري : لو أراد اي مجنون التعرض لبلادنا سوف يتلقى ردا عنيفا

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