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قطر والمغرب يؤكدان تطابق رؤاهما الإقليمية والدولية

قطر والمغرب يؤكدان تطابق رؤاهما الإقليمية والدولية
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أكدت قطر والمغرب، أن رؤاهما تتطابق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأنهما تتطلعان إلى تعزيز التعاون تجاه القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.

العالم - قطر

جاء ذلك عقب انعقاد الاجتماع الثامن للجنة العليا القطرية- المغربية المشتركة بالعاصمة الدوحة،امس الاثنين، والتي ترأسها كل من رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ونظيره المغربي عزيز أخنوش، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وعقب الاجتماع وقعت حكومتا البلدين على «مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي المجالين السياحي وفعاليات الأعمال». كما تم توقيع «مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة بدولة قطر والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية»، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.

ووفق الوكالة، جرى خلال الاجتماع «بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مجالات التعاون المشترك، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والثقافة والرياضة والسياحة».

وتم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق المصدر نفسه.

وكانت المغرب قد وقعت اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، في 10 كانون الأول 2020 بوساطة أميركية.

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