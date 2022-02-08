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اليوم.. اللجنة العسكرية تناقش ملفات خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

اليوم.. اللجنة العسكرية تناقش ملفات خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعها التاسع اليوم الثلاثاء بمقرها الدائم بمدينة سرت .

العالم - ليبيا

وأكدت وكالة الانباء الليبية أن اللجنة ستتابع في اجتماعها اليوم الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، كما ستناقش ملفات خروج المسلحين الاجانب والمرتزقة من الاراضي الليبية ونزع الالغام وتبادل المحتجزين.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف كان قد عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" بحضور أعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بدولة روسيا وتطرق الاجتماع إلى اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده والتي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية.

أبدى نائب وزير الخارجية الروسي ترحيب موسكو باللجنة العسكرية الليبية المشتركة بكامل أعضائها وبما حققته من خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وانجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيين من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة.

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اليوم.. اللجنة العسكرية تناقش ملفات خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

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