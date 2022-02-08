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قائد الثورة: اميركا اليوم تتلقى الضربة من حيث لم تحتسب ابدا

قائد الثورة: اميركا اليوم تتلقى الضربة من حيث لم تحتسب ابدا
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الايرانية آية الله السيد علي خامنئي، بان اميركا اليوم تتلقى الضربة من حيث لم تحتسب ذلك ابدا، لافتا الى ان الرئيسين الاميركيين السابق والحالي عملا ومازالا يعملان معا للاطاحة بالبقية الباقية من سمعة اميركا.

العالم - ايران

يتبع ..

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