الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكية تقتل ابنتها بوحشية.. "سبونج بوب" أمرني بذلك! (صور)

أمريكية تقتل ابنتها بوحشية.. 
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

أخبرت أم أمريكية من ميشيغان، عثر على ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات ميتة داخل كيس قمامة، أخبرت المحققين أن "سبونج بوب" أمرها بقتل الطفلة، وإلا ستواجه الموت.

العالم-الاميركيتان

ويزعم أن الأم جاستين جونسون (22 عاما)، طعنت صغيرتها، ساتون موسر، عدة مرات في 16 سبتمبر الماضي، بعد يومين فقط من عيد ميلاد الطفلة الثالث، ثم وضعت جسدها في كيس قمامة أسود، بعد أن كانت تعاني من الهلوسة بسبب أسابيع من عدم حصولها على الهيروين وقلة النوم.

وأدلى رايان إبرلين، المحقق في خدمات حماية الطفل، الذي أجرى مقابلة مع جونسون في الأول من أكتوبر، بشهادته خلال جلسة الاستماع الأولية يوم الجمعة في القضية، وقال إنه في اليوم الذي قتلت فيه ساتون، قالت الأم إنها حاولت الانتحار في منزل والدتها الواقع في بلدة أوسكودا، قبل أن تقتل ابنتها.

وقال إبرلين: "أخبرتني أنها لا تتذكر تفاصيل ما حدث، وأنها كانت تعاني من الهلوسة بسبب نقص الهيروين وعدم النوم لمدة أسبوعين تقريبا.. وكانت تحصل على هلوسات من مشاهدتها للتلفزيون الذي أمرها بأن تقضي على حياة ابنتها أو يقتلونها".

وأوضح المحقق أن الأم القاتلة أخبرته بأن "سبونج بوب" من كان يقول هذه الأشياء على التلفزيون، "إذا لم تفعل ما فعلته لابنتها لقتلوها. قالت إنها كانت خائفة على حياتها وقد فقدت عقلها".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مصر.. إعدام محام ارتكب جريمة مروعة بالاشتراك مع صديقه وزوجة والده

بالفيديو/ حادثة مروعة..أم تقلي برضيعها في النفايات

جريمة قتل بشعة تهز الشارع المغربي!

جريمة بشعة.. شقيقان عراقيان يقتلان والدهما لهذا السبب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتهاء الاجتماع الثالث بين ايران والعراق بشأن التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر

هل تأخذ الإمارات بنصحية السيد نصرالله وتنسحب من اليمن؟

مندوب روسيا: لم نعلن أبدا عن أي نوايا عدوانية ضد أوكرانيا

جمهورية دونيتسك: دبابات أوكرانية تتحرك على بعد 15 كلم عن مواقعنا

وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مسقط

أمريكية تقتل ابنتها بوحشية.. "سبونج بوب" أمرني بذلك! (صور)