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منظمة العفو الدولية تسخر من نظام الانتخابات في البحرين

منظمة العفو الدولية تسخر من نظام الانتخابات في البحرين
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

سخرت منظمة العفو الدولية من نظام الانتخابات في البحرين المعمول به لانتخاب مجلس نيابي عديم الصلاحيات.

العالم- البحرين

وقالت منظمة العفو الدولية- البحرين في تغريدة“ بموجب نظام “الانتخابات الحرة” المزعوم في البحرين، تمنع الدولة أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة التي حلتها من المشاركة في مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية“.

وأشارت المنظمة إلى ماورد في تقرير سابق لها بشأن وثقت فيه الانتهاكات التي تركبها السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين ومن بينها القمع المستمر للمعارضة, وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة وتقييد الحقوق المدنية والسياسية والاعتقالات والزج بقادة المعارضة في السجن.

تعتزم السلطات البحرينية إجراء انتخابات نيابية هذا العام دون مشاركة الجمعيات المعارضة التي حلتها فضلا عن المقاطعة الشعبية لانتخابات يعدها البحرانيون صورية لا ينبثق عنها برلمان يمثل الإرادة الشعبية.

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