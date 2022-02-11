وزير خارجية كرواتيا يدعو لتطوير العلاقات الودية مع ايران

العالم - ايران

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها وزير خارجية كرواتيا لنظيره الايراني حسين امير عبداللهيان الخميس لمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وكتب غرليتش في برقية التهنئة: هذا العام هو عام مميز لبلدينا، لاننا نحتفل فيه بالذكرى الـ 30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا.

واضاف: لقد واجه كلا البلدين وكذلك العالم كله الظروف الطارئة التي اثرت على حياة مواطنينا واقتصادنا.

وقال: انني على ثقة باننا لا يمكننا فقط التغلب على جميع العقبات بل يمكننا ايضا تطوير علاقاتنا الودية لمصلحة البلدين والشعبين.