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وزير خارجية كرواتيا يدعو لتطوير العلاقات الودية مع ايران

وزير خارجية كرواتيا يدعو لتطوير العلاقات الودية مع ايران
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية كرواتيا غردان غرليتش رادمان على تطوير العلاقات الودية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها وزير خارجية كرواتيا لنظيره الايراني حسين امير عبداللهيان الخميس لمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وكتب غرليتش في برقية التهنئة: هذا العام هو عام مميز لبلدينا، لاننا نحتفل فيه بالذكرى الـ 30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا.

واضاف: لقد واجه كلا البلدين وكذلك العالم كله الظروف الطارئة التي اثرت على حياة مواطنينا واقتصادنا.

وقال: انني على ثقة باننا لا يمكننا فقط التغلب على جميع العقبات بل يمكننا ايضا تطوير علاقاتنا الودية لمصلحة البلدين والشعبين.

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