انطلاق مراسم احياء الثورة الاسلامية في 1500 مدينة و 3000 قرية ايرانية + فيديو

العالم - ايران

ونظرا للقيود التي تفرضها البلاد للوقاية من جائحة كورونا، فان المدن والمناطق التي وصلت فيها الجائحة الى الدرجة الحمراء فان المسيرات تقتصر على السيارات والدراجات النارية.

أما المدن والمناطق الخضراء فانها تشهد مسيرات راجلة، فقد تم تحديد مواقع انطلاقتها والتجمع فيها، ومن المتوقع مشاركة ملايين الايرانيين في هذه المسيرات التي تستمر الى الساعة الحادية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن ينتقل المشاركون في المسيرات الى مساجد المدن التي تقام فيها صلاة الجمعة.

ومن المفترض أن يلقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي كلمة قبل خطبة صلاة الجمعة في العاصمة طهران.

في الفيديو المرفق انطلقت مسيرة السيارات في مدينة مشهد المقدسة.