يدا بيد ضد التهجير ..حملة تضامن مقدسية مع اهالي النقب

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لانها قضية واحدة ومحتل واحد ومخطط واحد وهو سرقة الارض وتهجير أصحابها الأصلين من الفلسطينين لاحلال المستوطنين، توجة أهل القدس المحتلة ممثلة برئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري وأعضاء من العمل الوطني الفلسطيني ونشطاء سياسين مقدسيين للنقب المحتل لترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني ودعم أهل النقب بمواجهة الاحتلال ومخطاطاته التهويدية.

وقال عضو هيئة العمل الوطني بالقدس راسم عبيدات: "هذا الحراك مهم جدًا للتأكد على وحدة شعبنا وعلى وحدة مسير هذا الشعب سواء في القدس او في الضفة الغربية او في قطاع غزة او في منطقة النقب والداخل الفلسطيني، الاستهداف واحد، والمخططات والمشاريع الاستيطانية واحدة تستهدف اقتلاع هذا الشعب".

أهل النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48 أكدوا على وحدة الفلسطينين بمواجهة الاحتلال، داعمين هذة الوفود المقدسية الفلسطينية لضرب مخطط التشجير لأراضيهم من قبل الاحتلال الذي لم ينجح بذلك بفضل هبة أهل النقب ضد هذا المشروع التهويدي وهدم منازلهم وخيامهم.

وقال مسؤول لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة زبارقة: " قضية الارض بالنسبة لنا هي قضية وجود وكيان وانتماء، نحن جزء من الشعب الفلسطيني، نحن نتحدث عند قضية صمود اسطوري منذ 73 منذ النكبة، ومازلنا مستمرون، همدموا في السبع سنوات الاخيرة في النقب مايقارب 11 الف بيت ولكن لم يهاجر بيت واحد".

خيمة التضامن وسط النقب المحتل تشكل عنوان لوحدة الشعب الفلسطيني وعنوان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومؤسساته.

حال لسان اهل النقب مع حملات التضامن من اهل القدس وكل فلسطين بأن الارض هي الهوية والنضال وسنقف بوجه كل عمليات التهويد والطرد.

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