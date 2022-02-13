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مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على دورية للاحتلال في جنين

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على دورية للاحتلال في جنين
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء امس السبت، النار، صوب جيب عسكري للاحتلال الإسرائيلي قرب قرية العرفة غرب مدينة جنين المحتلة.

العالم - فلسطين

واندلعت مواجهات، مساء أمس، بين شبّان وقوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في قرية العَرَقة غرب جنين.

كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، مساء أمس، قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة صوب حافلة ومركبات إسرائيلية، في حين استقدم الاحتلال سيارة إسعاف وأطلق قنابل إنارة في المنطقة.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت عمليات إطلاق النار صوب قوات الاحتلال، ارتفاعا ملحوظا في مدينتي نابلس وجنين بعد اغتيال مقاومي نابلس الثلاثة الثلاثاء الماضي، حيث أطلق مقاومون الليلة قبل الماضية، النار تجاه قوة من جيش الاحتلال قرب بلدة بير الباشا جنوب جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس، في بيان مشترك، إن "مجموعة من كتيبة جنين أطلقت النار تجاه قوة لجيش الاحتلال قرب بلدة بير الباشا وحققت فيها إصابات مباشرة".

وأكدت المقاومة أن المجموعة التي نفذت العملية انسحبت من المنطقة بسلام.

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