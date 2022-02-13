تظاهرة ضد بينيت أمام منزله

العالم - الاحتلال

وأفادت القناة العبرية الآن 14، بأن المئات من المستوطنين يتظاهرون مساء كل يوم سبت أمام منزل بينيت، وطالب المتظاهرون مساء أمس بفتح تحقيق عاجل في قضية التجسس على هواتف المستوطنين، المعروفة باسم "بيغاسوس"، وكذلك ضد المدعي العام الإسرائيلي السابق، أفيحاي مندلبليت.

ويقود المظاهرة ضد نفتالي بينيت عدد كبير من أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من الأحزاب اليمينية المختلفة، على رأسهم إيتمار بن غفير من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست شلومو قرعي من حزب الليكود وغيرهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تحت عنوان "مع بينيت ولابيد.. ليس لنا مستقبل"، و"بينيت خطر .. حماس"، "الشعب يريد إغلاق القضاء"، و"الشعب يريد محاكمة مندلبليت".