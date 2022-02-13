الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تشهد وقفة احتجاجية منددة بإستمرار احتجاز السفن

صنعاء تشهد وقفة احتجاجية منددة بإستمرار احتجاز السفن
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

نظم موظفو قطاع وشركات الاتصالات والبريد اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وذلك تنديدا باستمرار تحالف العدوان السعودي الإماراتي في احتجاز سفن المشتقات النفطية .

العالم - اليمن

وفي الوقفة أوضح قطاع وشركات الاتصالات والبريد، أنه يواجه نقصا حادا في المشتقات النفطية جراء تعنت التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي، مشيراً إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين وتأثر القطاعات الأساسية الخدمية.

وأدان بيان صادر عن الوقفة استمرار العدوان في ارتكاب كل أشكال الجرائم وعدوانه المتكرر على منشآت وأبراج الاتصالات المدنية.. لافتا إلى أن الحصار يعد جريمة حرب بحق جميع أبناء الشعب اليمني وخرقاً سافراً لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وحمل البيان دول تحالف العدوان كامل المسؤولية عن كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات والبريد ومكاتبها الخدمية.. مؤكداً أن دول تحالف العدوان تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة جراء قرصنة سفن المشتقات النفطية ومنع وصول إمداداتها اللازمة لتشغيل واستمرار خدمات الاتصالات.

ودعا البيان المنظمات والمجتمع الدولي والاتحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية.. مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري من أجل رفع حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني.

روابط ذات صلة

اليمن: تحذيرات من توقف إنتاج الأوكسجين بسبب نقص الوقود

مؤتمر صحفي لكشف الآثار المترتبة عن منع العدوان دخول سفن الوقود

تنديد وسخط يمني باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية

وزير النفط اليمني يبحث تداعيات احتجاز سفن الوقود مع منسق الأمم المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاووق: حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة

ما هدف أردوغان من زيارته إلى الإمارات غدا؟

تونس: 3080 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يلامس 965 ألف حالة

شاهد..قوات الاحتلال تعتدي على ناشط في حي الشيخ جراح

7 مراحل لمرض الزهايمر.. أخطرها فقدان الكلام والتعبيرات الحركية

صنعاء تشهد وقفة احتجاجية منددة بإستمرار احتجاز السفن