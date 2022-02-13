الاحتلال يلعب بالنار مجددا.. والمقاومة تحذر من تفجر الأوضاع..

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هذا واصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة اثناء اقتحام عضو الكنيست "ايتمار بن غفير الحي"، اذ اطلقت قوات الاحتلال غاز الفلفل باتجاه المقدسيين واعتدى المستوطنون عليهم بالضرب وسط مصادرة جنود الاحتلال العلم الفلسطيني.

ويأتي ذلك نتيجة اقدام بن غفير على فتح مكتب برلماني له في الحي وعقب هجوم شنه مستوطنون الليلية الماضية على المنازل هناك ادى الى اصابة عدد من السكان وتسبب بخسائر مادية.

مصادر مقدسية أفادت، بأنه قبيل إعادة افتتاح المكتب، بدأ المستوطنون المتطرفون بالاحتشاد في محيط منزل عائلة سالم المقدسية في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، واجتمع أهالي الحيّ والمتضامنون معهم أمام المنازل للدفاع والتصدي لمحاولات الاعتداء والاستفزاز التي يقوم بها المستوطنون.

وكشفت مصادر مقربة من "حماس" أن الحركة أجرت مباحثات مع المصريين حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي يشهدها حيّ الشيخ جراح، لافتة إلى أنّ "حماس" أبلغت المصريين أنّ ما يجري في الشيخ جراح "تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه"، وأنّ حكومة الاحتلال "تلعب بالنار من جديد".

ووفق المصادر فإنّ حركة "حماس" أكّدت أنّ إخلاء الفلسطينيين من حيّ الشيخ جراح "خط أحمر معروف كيف ترد المقاومة عليه".

من جانبها دعت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينيين إلى إعلان الغضب والنفير العام لنصرة وإسناد أهالي حي الشيخ جراح، كما دعت كل من يستطيع الوصول إلى الشيخ جراح للرباط في الحي والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال، محذرة الاحتلال "الإسرائيلي" من تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت الحركة: أن العدوان الصهيوني يتواصل على أهلنا في حي الشيخ جراح، حيث يقود الإرهابي المتطرف "بن غفير" هذه الاعتداءات التي يحميها جنود الاحتلال، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عمّا يتعرض له أهلنا في الشيخ جراح.

من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على أحياء مدينة القدس ومواطنيها. وأكّدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنّ هناك تصعيداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين على المواطنين، لافتةً إلى أنّه "يهدف إلى أسرلة وتهويد المدينة المقدسة".كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار الاحتلال على وقف اعتداءاته.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء تفاعلوا مع الاحداث التي شهدها حي الشيخ جراح في القدس المحتلة مؤكدين على وجود نصرة المدينة المقدسة والوقوف بوجه المستوطنين والمخططات الصهيونية الرامية لتهجير المقدسيين من احياءهم وبيوتهم.

كتبت "مجدولين حسونة" في تغريدة على حسابها الخاص"ما يحدث الآن في #حي_الشيخ_جراح من اعتداء وضرب للأهالي والمتضامنين والصحافيين يستدعي التحرك الفوري من أهالي القدس وال48، مؤكدة فقط الحشود تستطيع تغيير هذا الواقع البشع، متسائلة لماذا يأتي مستوطن مثل ايتمار بن غفير من الخليل ويفتح مكتبه وسط الحي، بينما لا يتحرك أصحاب الحق ويتوافدون من كل البلاد؟".

بدوه قال "أبو جهاد" في تغريدته "إلى شعبنا الفلسطيني العظيم في القدس والداخل المحتل التواجد قبل الساعة الرابعة عصرا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة للتصدي لقطعان المستوطنين الذين يستعدون للهجوم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي المجرم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_النقب".

وغردت "ايلين" على الاوضاع في القدس قائلة وحالة الخنوع العربي "⁦لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد، #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

حساب "Palestinian" أوضح في تغريدة "حي الشيخ جراح يتعرض لهجمات من قبل المستوطنين عائلات حي الشيخ جراح يواجهون خطر التهجير القسري #انقذوا_حي_الشيخ_جراح".

وكتب الصحفي "محمد ملحم" في تغريدته "الوضع في حي الشيخ جراح رجع أسوء من ما قبل سيف القدس، وطبعا الشباب لحالهم بصدوا اقتحامات قطعان المستوطنين لمنازلهم حتى ما في توثيق كافي للأحداث، الإعلام العربي كعادته مُغيب #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah".

وأكد "أدهم أبو سلمية" في تغريدة له "اسرائيل" تعبث بالنار مجددًا عبر السماح ليميني متطرف ارهابي اسمه "ايتيمار بن غفير" باستفزاز أهالي #حي_الشيخ_جراح والاعتداء على سكان الحي مع قطعان من الارهابيين.. العالم عليه أن يوقف هذا الجنون الصهيوني، الذي يحاول إشعال المنطقة مجددًا. أغبياء لا يعلمون أننا شعب لا يقبل الضيم.".

وغردت "Reem" قائلة "حي الشيخ جراح يقاوم" !!

ونشر حساب "SUZY" صورة علق عليها "في حي الشيخ جرّاح سلاحنا هو القرآن في وجه الاستيطان والإحتلال....✊".

وعلق حساب "قلم مقاوم.. بأس شديد (جنوبي)" على احداث حي الشيخ جراح قائلا "هجمات كر وفر ومواجهات عنيفه أصحاب الارض الأصليين في فلسطين المحتلة والمستوطنين الصهاينة والمستوطنين يحاولون تطويق حي الشيخ جراح ويدعون لاقتحامه مساء هذا اليوم ليلا..".