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الإعدام لاثنين من المدانين بارتكاب جريمة جبلة في العراق

الإعدام لاثنين من المدانين بارتكاب جريمة جبلة في العراق
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

اصدرت محكمة جنايات بابل العراقية، اليوم الأحد حكما بإعدام اثنين من المدانين بارتكاب جريمة جبلة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

العالم - العراق

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان حسب "الفرات نيوز"، ان :"محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المدانين بارتكاب الجريمة، أحدهم ضابطاً برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والآخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته".

وأضاف، أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات"، لافتا إلى أن "المدانين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق".

وكانت قوة أمنية هاجمت دار مواطن في ناحية جبلة التابعة لمحافظة بابل في 30 من شهر كانون الاول 2021 "بسبب خلافات عائلية" أسفر عن استشهاد 20 شخصاً ما أثار صدمة وغصباً شعبياً.

وفتحت الحكومة تحقيقاً عالي المستوى واعتقال 14 متهماً بينهم مخبراً صدقت اقوالهم قضائياً مع إقالة قائد شرطة بابل وضابط استخبارات المحافظة.

وشيع المئات في محافظة بابل جثامين شهداء مجزرة تاحية جبلة التي راح ضحيتها 20 شخصاً غالبيتهم اطفال.

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