وزير الداخلية الايراني يبحث مع رئيس وزراء باكستان توطيد العلاقات الثنائية

العالم - ايران

وأكد عمران خان، خلال اللقاء اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز الامن في المناطق الحدودية التي وصفها حدود السلام والصداقة بين البلدين الجارين.

وأشار الى لقائه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على هامش قمة شنغهاي للتعاون خلال ايلول/ سبتمبر الماضي، داعيا الى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما تسهيل التجارة عبر المناطق الحدودية.

ونوه رئيس وزراء باكستان الى التطورات الجارية في افغانستان، عادّا السبيل العسكري لايحل مشاكل هذا البلد، "وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لانقاذ الشعب الافغاني من الازمة الانسانية والاقتصادية الشديدة".

وحضر اللقاء وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد احمد والسفير الايراني في اسلام اباد محمد علي حسيني وبعض المسؤولين الباكستانيين.

ويشار الى ان زيارة وحيدي تعد الاولى لباكستان منذ تسلمه زمام وزارة الداخلية الايرانية والتقى، خلال الزيارة، قائد الجيش الباكستاني ونظيره الباكستاني شيخ رشيد احمد حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على تعزيز الامن الحدودي وتنمية التعاون الامني والاقتصادي بين البلدين.