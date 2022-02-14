الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية الايراني يبحث مع رئيس وزراء باكستان توطيد العلاقات الثنائية

وزير الداخلية الايراني يبحث مع رئيس وزراء باكستان توطيد العلاقات الثنائية
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي برئيس وزراء باكستان عمران خان في اسلام اباد وتباحثا حول توطيد العلاقات بين البلدين لاسيما في الشؤون التجارية.

العالم - ايران

وأكد عمران خان، خلال اللقاء اليوم الاثنين، على أهمية تعزيز الامن في المناطق الحدودية التي وصفها حدود السلام والصداقة بين البلدين الجارين.

وأشار الى لقائه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على هامش قمة شنغهاي للتعاون خلال ايلول/ سبتمبر الماضي، داعيا الى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما تسهيل التجارة عبر المناطق الحدودية.

ونوه رئيس وزراء باكستان الى التطورات الجارية في افغانستان، عادّا السبيل العسكري لايحل مشاكل هذا البلد، "وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لانقاذ الشعب الافغاني من الازمة الانسانية والاقتصادية الشديدة".

وحضر اللقاء وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد احمد والسفير الايراني في اسلام اباد محمد علي حسيني وبعض المسؤولين الباكستانيين.

ويشار الى ان زيارة وحيدي تعد الاولى لباكستان منذ تسلمه زمام وزارة الداخلية الايرانية والتقى، خلال الزيارة، قائد الجيش الباكستاني ونظيره الباكستاني شيخ رشيد احمد حيث تم التأكيد خلال اللقاءات على تعزيز الامن الحدودي وتنمية التعاون الامني والاقتصادي بين البلدين.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية الايراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني

وزير الداخلية الايراني یصل إلى اسلام أباد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالوثيقة.. الزاملي يدعو لوضع حلول لمعالجة اسباب ارتفاع الاسعار

البحرين .. حراك شعبي حي وقمع مستمر

الرئيس الترکی يغادر إسطنبول متوجها إلى أبوظبي

وزير الداخلية الايراني يبحث مع رئيس وزراء باكستان توطيد العلاقات الثنائية

زيدان: أمام مجلس النواب مسؤولية تأريخية بضرورة العمل على تعديل الدستور

ضبط 5 أطنان من الأدوية المهربة وسط العاصمة بغداد