صنعاء تدين تهديدات دول العدوان باستهداف المؤسسات الحكومية

العالم- اليمن

وأكد ناطق حكومة الإنقاذ لوكالة سبأ، أن ادعاءات تحالف العدوان لا أساس لها من الصحة بل تأتي في إطار التبرير والتمهيد لما يقوم به من استهداف وتدمير ممنهج للمنشآت الخدمية والحيوية المرتبطة بحياة المواطنين بهدف مضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وحمّل تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن أي استهداف لمؤسسات الدولة وما يترتب على ذلك من تفاقم معاناة الشعب اليمني وحرمانه من الخدمات الضرورية.

واستهجن ناطق الحكومة الصمت الدولي المعيب، إزاء تهديدات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، باستهداف المنشآت والمؤسسات المدنية.

إلى ذلك أدان ناطق الحكومة، استهداف طيران تحالف العدوان اليوم للمبنى الرئيسي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات الدولية.

ولفت الوزير الشامي، إلى أن تدمير العدوان لقطاع الاتصالات يهدف إلى التعتيم على جرائمه بحق المدنيين وعزل الشعب اليمني عن العالم وحرمانه من خدمات الاتصالات والإنترنت المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد ناطق الحكومة، أن قطاع الاتصالات يقدم خدماته للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بكل مهنية وحياد ولا علاقة له بأي أغراض أو أنشطة عسكرية كما يدعي تحالف العدوان.

وأشار إلى أن استهداف طيران تحالف العدوان بشكل متكرر للقطاعات المدنية وفي مقدمتها منشآت الاتصالات يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.