الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تدين تهديدات دول العدوان باستهداف المؤسسات الحكومية

صنعاء تدين تهديدات دول العدوان باستهداف المؤسسات الحكومية
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

نفى الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء وزير الإعلام ضيف الله الشامي، ادعاءات دول العدوان السعودي الإماراتي، باستخدام مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء لأغراض عسكرية.

العالم- اليمن

وأكد ناطق حكومة الإنقاذ لوكالة سبأ، أن ادعاءات تحالف العدوان لا أساس لها من الصحة بل تأتي في إطار التبرير والتمهيد لما يقوم به من استهداف وتدمير ممنهج للمنشآت الخدمية والحيوية المرتبطة بحياة المواطنين بهدف مضاعفة معاناة الشعب اليمني.

وحمّل تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن أي استهداف لمؤسسات الدولة وما يترتب على ذلك من تفاقم معاناة الشعب اليمني وحرمانه من الخدمات الضرورية.

واستهجن ناطق الحكومة الصمت الدولي المعيب، إزاء تهديدات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، باستهداف المنشآت والمؤسسات المدنية.

إلى ذلك أدان ناطق الحكومة، استهداف طيران تحالف العدوان اليوم للمبنى الرئيسي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات الدولية.

ولفت الوزير الشامي، إلى أن تدمير العدوان لقطاع الاتصالات يهدف إلى التعتيم على جرائمه بحق المدنيين وعزل الشعب اليمني عن العالم وحرمانه من خدمات الاتصالات والإنترنت المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد ناطق الحكومة، أن قطاع الاتصالات يقدم خدماته للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بكل مهنية وحياد ولا علاقة له بأي أغراض أو أنشطة عسكرية كما يدعي تحالف العدوان.

وأشار إلى أن استهداف طيران تحالف العدوان بشكل متكرر للقطاعات المدنية وفي مقدمتها منشآت الاتصالات يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

روابط ذات صلة

انصار الله:الثورة البحرينية أعلنت رفضها لكل مشاريع الخيانة والتطبيع

برنامج الغذاء العالمي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضاعف حدة الجوع في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالوثيقة.. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى حماية جميع الصحفيين

سبب تصاعد عمليات المقاومين في الاراضي الفلسطينية

شاهد..بأي شعار هتفت مليوينة الـ14 من فبراير السودانية؟

وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

ليبيا.. الدبيبة يخصص 2 ونصف مليار دينار للبلديات

العزي: مجلس الأمن على مدى العدوان كان أقرب إلى الحرب من صناعة السلام