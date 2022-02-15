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كتيبة جنين: سنشعل الأرض براكين تحت أقدام العدو + فيديو

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

هددت "كتيبة جنين"، قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالرد على كل محاولة اقتحام لمدن الضفة الفلسطينية.

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الكتيبة مساء الإثنين، حمل عنوان " كتيبة جنين تصدر بيان صحفي يستعرض مجريات وأحداث معركة بأس جنين".

وقالت الكتيبة على لسان أحد مقاتليها خلال مقطع فيديو، إن " مجاهدوها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال وإعطابها، كما تم استهداف تعزيزات الاحتلال العسكرية في شارع حيفا في جنين".

وأضاف:" كما تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من العبوات في آليات العدو، وعليه نعلن عن عبوة جديدة حملت أسم طوالبة 25 تم استهداف آليات الاحتلال فيها"، موجها رسالة للاحتلال قائلاً :" لدينا المزيد ونقول للعدو المجرم سوف نذهب للقتال عند كل صلاة وعند محاولة اقتحام وسنشعل الأرض براكين تحت أقدام العدو"

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