الرئيس التونسي يعفي رئيس الإذاعة من منصبه

العالم - تونس

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مساء الإثنين، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية، شكري الشنيتي، من مهامه، في أحدث خطوة للرئيس سعيد منذ حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا بذلك قبضته على القضاء. كما تضمن القرار "إلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها" من الشنيتي.

وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية، إذاعة تونس، في سبتمبر/أيلول. ولم يذكر سعيد بديلا للشنيتي في البيان.

وقال سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف، على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.