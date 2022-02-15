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"سيف القدس لا يزال مشرعا".. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الإحتلال

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

في غزة، أول النار شرارة، فما يحدث من عدوان اسرائيلي  في الضفة والنقب والشيخ جراح قد يعيدنا لنيران سيف القدس. 

العالم - مراسلون

ففصائل المقاومة الفلسطينية وبشكل عاجل عقدت مؤتمرا حذرت فيه العدو من مواصلة عدوانه ومشاريعه الاستيطانية وأكدت أن سيف القدس ما زال مشرعا.

وبينما تحاصر غزة وتهود القدس وتسرق أرض الضفة يفتح حكام البحرين ذراعيهم لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون ضوءا اخضرا لاستمرار العدوان الاسرائيلي عليهم.

بين الحين والاخر نسمع عن احتمالية العودة لتفعيل أدوات المقاومة الشعبية في قطاع غزة ولكن المؤكد منها حتى الان هو أن هناك حراك جماهيري يعد له في قطاع غزة لدعم أهل النقب والضفة والقدس المحتلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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