"سيف القدس لا يزال مشرعا".. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الإحتلال

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ففصائل المقاومة الفلسطينية وبشكل عاجل عقدت مؤتمرا حذرت فيه العدو من مواصلة عدوانه ومشاريعه الاستيطانية وأكدت أن سيف القدس ما زال مشرعا.

وبينما تحاصر غزة وتهود القدس وتسرق أرض الضفة يفتح حكام البحرين ذراعيهم لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون ضوءا اخضرا لاستمرار العدوان الاسرائيلي عليهم.



بين الحين والاخر نسمع عن احتمالية العودة لتفعيل أدوات المقاومة الشعبية في قطاع غزة ولكن المؤكد منها حتى الان هو أن هناك حراك جماهيري يعد له في قطاع غزة لدعم أهل النقب والضفة والقدس المحتلة.

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