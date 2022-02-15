فيصل المقداد يعتزم زيارة روسيا خلال أيام

العالم - سوريا

قال السفير حداد لوكالة "سبوتنيك"، فيما يخص زيارة المقداد: "التاريخ حتى الآن غير معروف، لأن الطائرة التي سيستقلها على الأغلب الأحد القادم".



هذا وأعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، يوم 9 شباط / فبراير الجاري، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، في عام 2021، زاد ثلاث مرات مقارنة بعام 2020، مشيرا إلى أنه على المستوى الثنائي، تواصل روسيا مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج.



وتابع: "على الرغم من كل القيود الوبائية والعقوبات، يواصل الاقتصاد السوري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك، تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لهذا البلد".

ومن الجدير بذكره أن سوريا ما تزال تعاني من تبعات الحرب الإرهابية التي شنتها على البلاد تنظيمات إرهابية كتنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى استولت على مناطق شاسعة من البلاد وعاثت فساداً وقتلاً وإرهاباً، منذ بداية العام 2011، وذلك قبل أن تتدخل روسيا بطلب من القيادة السورية في عام 2015 وتساعد القوات السورية وحكومة البلاد في استعادة معظم أراضي الدولة وفي الانتصار على الإرهابيين، والتوجه لمسائل الإعمار وتطبيع الأوضاع في البلاد، رغم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه دول الغرب والولايات المتحدة والتواجد غير المشروع للقوات الأميركية شرق البلاد ونهبها لخيرات الدولة من محاصيل زراعية ونفط.