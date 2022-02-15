الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيصل المقداد يعتزم زيارة روسيا خلال أيام

فيصل المقداد يعتزم زيارة روسيا خلال أيام
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيزور روسيا أواخر هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.

العالم - سوريا

قال السفير حداد لوكالة "سبوتنيك"، فيما يخص زيارة المقداد: "التاريخ حتى الآن غير معروف، لأن الطائرة التي سيستقلها على الأغلب الأحد القادم".

هذا وأعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، يوم 9 شباط / فبراير الجاري، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، في عام 2021، زاد ثلاث مرات مقارنة بعام 2020، مشيرا إلى أنه على المستوى الثنائي، تواصل روسيا مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج.

وتابع: "على الرغم من كل القيود الوبائية والعقوبات، يواصل الاقتصاد السوري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك، تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لهذا البلد".

ومن الجدير بذكره أن سوريا ما تزال تعاني من تبعات الحرب الإرهابية التي شنتها على البلاد تنظيمات إرهابية كتنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى استولت على مناطق شاسعة من البلاد وعاثت فساداً وقتلاً وإرهاباً، منذ بداية العام 2011، وذلك قبل أن تتدخل روسيا بطلب من القيادة السورية في عام 2015 وتساعد القوات السورية وحكومة البلاد في استعادة معظم أراضي الدولة وفي الانتصار على الإرهابيين، والتوجه لمسائل الإعمار وتطبيع الأوضاع في البلاد، رغم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه دول الغرب والولايات المتحدة والتواجد غير المشروع للقوات الأميركية شرق البلاد ونهبها لخيرات الدولة من محاصيل زراعية ونفط.

روابط ذات صلة

سوريا.. استمرار تسوية اوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة

سوريا توقع على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

سوريا.. إخماد حريق في مشتقات نفطية بريف حمص

سوريا: الممارسات الإسرائيلية في القدس خرق فاضح للقانون الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتل برلمانية أوكرانية تطالب بفرض عقوبات على نواب روس

مصر: وفاة مسؤول كبير في حادث مروع

بوتين: الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا

بالفيديو.. هل تخدم التحالفات الإسرائيلية العربية الإستقرار أم تزيد التوتر في المنطقة؟

اكتشاف حقل بترول جديد في مصر هو الأكبر منذ 20 عاما

على ثغور المقاومة.. بالفيديو.. مشاهد تعرض للمرة الاولى للشهيد الحاج عماد مغنية