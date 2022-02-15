تقرير مالي يكشف تلقي رئيس وزراء إيطاليا السابق رشاوى سعودية

العالم- السعودية

وأفاد تقرير وحدة الاستخبارات المالية الذي أرسلته الشرطة في 6 فبراير الجاري إلى البنك بأن مايو فتح حسابًا مصرفيًا باسمه في 5 نوفمبر 2021.

وذكر أن رئيس وزراء إيطاليا تلقى 1.1 مليون يورو في 13 ديسمبر من السعودية، في أحدث فضيحة لها.

وكشف التقرير عن أن رينزي يبلغ صافي دخله السنوي نحو 75 ألف يورو، وهو عضو في مجلس الشيوخ عن الجمهورية الإيطالية.

وحاول ماتيو تبرير مصدر الأموال في التحقيقات بأنها مرتبطة بخدماته كمستشار إلى المملكة العربية السعودية.

وقال إن السعودية تهدف إلى دعم إنشاء مدينة خضراء لأغراض السياحة في الإمارات. بينما كشف المسؤولون أن الأموال وصلت من 3 شركات عربية.

وبحسب وثيقة أظهرت تحويلات متكررة بقيمة 8،333 يورو من شركة ماتايو إنترناشونال بابلك، و570 ألف يورو من الهيئة الملكية للعلا.

كما تضمنت تحويل 66،090 يورو من مؤسس مبادرة الاستثمار المستقبلي الشرقية.

وقالت صحيفة "Euractiv" الإيطالية إن رينزي زار السعودية للمشاركة بمؤتمر معهد مبادرة الاستثمار، وهي منظمة تسيطر عليها المملكة.

وبينت أنه يشارك بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، وتبين أنه يتقاضى 80 ألف يورو سنويًا. وذكرت الصحيفة، أن زعيم حزب "إيطاليا فيفا" يتلقى راتبًا سنويًا من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضحت أن المؤسسة تتبع صندوق الاستثمارات العامة الذي تسيطر عليها العائلة المالكة السعودية.

واتهمت الصحيفة رينزي عقب مشاركته الشهر الماضي مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بفعاليات الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار.

وأعلن ابن سلمان خلال المبادرة عن ملامح رؤية تطوير العاصمة الرياض.

ويحاول رينزي العودة إلى منصب رئيس الوزراء بأوج أزمة إيطاليا السياسة التي دفعت برئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستقالة.

يتزامن ذلك مع إلغاء إيطاليا تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات، بعد تعليق استمر 18 شهرا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "أعلمكم أن الحكومة ألغت تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات".

وأكمل: "هذا عمل اعتبرناه واجبًا.. رسالة سلام واضحة منا. فاحترام حقوق الإنسان التزام لا يتزعزع".

تولى رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا منذ 22 فبراير 2014، وبات أمينا للحزب الديمقراطي الإيطالي بعد انتخابه في 8 ديسمبر 2013.

وشغل رئاسة مقاطعة فلورنسا بين عامي 2004 و2009 وعمدة مدينة فلورنسا من 2009 حتى 2014.

كلفه بعدها الرئيس جورجو نابوليتانو بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لإنريكو ليتزا.وبات أصغر رؤساء مجلس الوزراء سنًا في تاريخ ما بعد وحدة إيطاليا عن عمر 39 سنة.