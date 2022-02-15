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'كاد يبلع لسانه' : نجاة لاعب بالدوري المصري من الموت

'كاد يبلع لسانه' : نجاة لاعب بالدوري المصري من الموت
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة بالجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، تعرض لاعب المقاصة هشام حافظ لإصابة خطيرة كادت تودي بحياته، إلا أن التدخل السريع من قبل طبيب طلائع الجيش هاني درويش ساهم في إنقاذه.

العالم- منوعات

وعبر تصريحات صحفية، أوضح هشام حافظ أنه تعرض لارتطام في المباراة وسقط على الأرض، إلا أنه عندما حاول التحرك كي لا يتم استبداله، فقد الشعور بما حوله و"كاد يبتلع لسانه".

وأشار لاعب مصر المقاصة إلى أنه توجه إلى المستشفى عقب المباراة للاطمئنان على حالته الصحية، ووجه الشكر إلى الطبيب هاني درويش، قائلا إنه "السبب في إنقاذ حياتي بعد تدخله السريع".

وقال درويش: "حافظ سقط مغشيا عليه وكان هناك انسداد في مجرى التنفس، والحمد لله استطعنا إنقاذه قبل بلع لسانه. لم أتخيل حدوث ذلك الموقف له، وكان معي جهاز تنفس سهل مهمتنا".

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