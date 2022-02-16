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رئيس الجزائر: القمة العربية ستعقد في الربع الأخير من 2022

رئيس الجزائر: القمة العربية ستعقد في الربع الأخير من 2022
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه لا يوجد أي خلاف بين القادة العرب من أجل تنظيم القمة العربية المقبلة في الجزائر، مشيرا إلى أنها ستعقد في الربع الأخير من العام الجاري.

العالم - الجزائر

وقال خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن "كل الأشقاء العرب ينتظرون القمة نظرا لسياسة الجزائر القائمة على البقاء على مسافة واحدة بين الفرقاء، وعدم تسببها في سكب الزيت على النار لإثارة الفتن بين الدول، بل تحاول لم الشمل بين الدول.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أعرب الرئيس عن أمله في أن تخرج قمة الجزائر بنتائج "إيجابية جدا" لا سيما وأن "العالم العربي يحتاجها"، مشيرا إلى أن الجامعة العربية اليوم تحتاج إلى "معالجة نصوصها وقوانينها".

ولفت الرئيس الجزائري إلى أنه بالنظر إلى الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إلى عدد من الدول العربية، فالكل متفق على انعقاد قمة الجزائر.

وعن موعد عقد القمة، قال الرئيس تبون: "سيتم خلال اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول العربية المقرر في مارس/آذار المقبل بالقاهرة وضع التاريخ النهائي لانعقاد القمة، الذي سيكون في الربع الأخير من السنة الجارية، والذي قد يرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر".

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رئيس الجزائر: القمة العربية ستعقد في الربع الأخير من 2022

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