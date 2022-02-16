الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

التصريحات الغربية تؤكد أن هناك تقدم ملحوظ في مفاوضات فيينا + فيديو

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2022.02.16 – قال الدبلوماسي الإيراني السابق مجتبى أماني إن بعض التصريحات حول مفاوضات فيينا إنما تصدر من أجل توجيه الضغوط على إيران ليس إلا، مشددا على أن هذا ما يؤكد أن هناك تقدم ملحوظ في الموضوع.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج مع الحدث أشار مجتبى أماني أن: بعض التصريحات تصدر من أجل توجيه الضغوط على إيران ليس إلا، لأن طهران أعلنت أن 98 بالمئة من الموضوعات قد تم حلها.

ولفت إلى أنه و بعد مرور 11 يوما من توقف المفاوضات توصل الطرفان خلال هذه الأيام إلى طريق للدخول إلى المفاوضات بشكل جديد وأكثر جدية من القبل.

ولفت إلى أنه: كانت هناك تصريحات غربية تتضمن نوعا من اليأس، وهذا ما يؤكد أن هناك تقدم ملحوظ في الموضوع.

وأضاف مجتبى أماني: كما أن هناك تصريحات من أطراف إيرانية تؤكد أن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت هو أمر ممكن.

وخلص إلى القول: من خلال هذه الجولة من المفاوضات سيكون التوصل إلى اتفاق على مرمى الوصول مقارنة بالجولات السابقة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني: التوصل الى اتفاق يعتمد على السلوك المسؤول للغربيين

مستشار الوفد الايراني: لن نمنح الغرب تنازلاتٍ لخرق الاتفاق النووي مرة جديدة

مستجدات مفاوضات فيينا وقرب التوصل لإتفاق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الباريسي' يتفوق على 'الملكي' بقدم مبابي 'الساحرة'

الصين تحمل أمريكا مسؤولية نشر معلومات مضللة حول نشوب حرب ضد أوكرانيا

بريطانيا تحاول إرضاء أميركا في مفاوضات فيينا + فيديو

التصريحات الغربية تؤكد أن هناك تقدم ملحوظ في مفاوضات فيينا + فيديو

إعلام: طرادات الأسطول الروسي توجه تحذيرا إلى حلف الأطلسي

إصابة 3 مدنيين بقصف سعودي على صعدة