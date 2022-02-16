التصريحات الغربية تؤكد أن هناك تقدم ملحوظ في مفاوضات فيينا + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج مع الحدث أشار مجتبى أماني أن: بعض التصريحات تصدر من أجل توجيه الضغوط على إيران ليس إلا، لأن طهران أعلنت أن 98 بالمئة من الموضوعات قد تم حلها.

ولفت إلى أنه و بعد مرور 11 يوما من توقف المفاوضات توصل الطرفان خلال هذه الأيام إلى طريق للدخول إلى المفاوضات بشكل جديد وأكثر جدية من القبل.

ولفت إلى أنه: كانت هناك تصريحات غربية تتضمن نوعا من اليأس، وهذا ما يؤكد أن هناك تقدم ملحوظ في الموضوع.

وأضاف مجتبى أماني: كما أن هناك تصريحات من أطراف إيرانية تؤكد أن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت هو أمر ممكن.

وخلص إلى القول: من خلال هذه الجولة من المفاوضات سيكون التوصل إلى اتفاق على مرمى الوصول مقارنة بالجولات السابقة.

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