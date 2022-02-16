كوريا وإيران تعقدان محادثات حول استئناف تجارة النفط

العالم- ايران

هذا ويشارك مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من شركة النفط الحكومية ووزارة النفط الايرانية في الاجتماع مع مسؤولي الحكومة والشركات الكورية الجنوبية للحديث عن القضايا الاقتصادية المعلقة حيث تدخل المحادثات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المرحلة النهائية.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية "لا تزال العلاقات الثنائية متوترة بسبب 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية مجمدة في بنكين كوريين بسبب العقوبات الأميركية، التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق التاريخي."

واشارت أن "خلال الاجتماعات التي استمرت يومين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط استعدادًا لتخفيف الولايات المتحدة المحتمل العقوبات عن إيران."

وتعد إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، موردًا رئيسيًا للنفط إلى كوريا الجنوبية، و تستورد سلعها مثل المعدات الصناعية والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات.