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أردنيون يدعون لمقاطعة فيلم بطلته خدمت في جيش الاحتلال

أردنيون يدعون لمقاطعة فيلم بطلته خدمت في جيش الاحتلال
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

بدأت دور السينما في الأردن، اليوم الأربعاء، بعرض فيلم "ديث أون ذا نايل" Death on the Nile، الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة الإسرائيلية التي خدمت في جيش الاحتلال غال غادوت.

العالم - الأردن

فيلم "موت على ضفاف النيل" مستوحى من رواية أغاثا كريستي، ومنع من العرض في الكويت ولبنان. والأردن ثاني بلد عربي بعد مصر تنطلق فيه عروض "ديث أون ذا نايل".

وقال أحد العاملين في قسم بيع التذاكر في "سينما برايم"، وهي واحدة من أكبر دور العرض السينمائية في الأردن ولها فروع كثيرة في المراكز التجارية، إن عروض الفيلم بدأت عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، وسط إقبال طبيعي يتوقع أن يزداد في العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

تجمع "اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، دعا للمشاركة في "العاصفة الإلكترونية" التي ستنظم في الساعة الثامنة من مساء اليوم، للمطالبة بوقف عرض الفيلم، تحت وسم "#امنعوا_الفيلم_الصهيوني".

وقال ناشطون، إنّ "الهدف من العاصفة الإلكترونية هو لفت انتباه الشعب الأردني إلى خطورة التطبيع الفني عبر عرض فيلم تقوم ببطولته مجندة سابقة في جيش الاحتلال الصهيوني تمثل وجهاً فنياً ودعائية له".

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