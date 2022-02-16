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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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الامين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ : يمكن تأكيد فشل روسيا في الانسحاب من خلال صور الأقمار الصناعية التجارية
الامين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ :الناتو ليس تهديدًا لروسيا ونحن جاهزون للحوار
الامين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ : ليس لدينا أي خطط لنشر الأنظمة الهجومية في أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة لم تر أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية رغم إصرار موسكو على أنها قامت بذلك
السيد حسن نصر الله: عقدت المؤتمرات للضغط على هذه البيئة التي تحتضن المقاوم
السيد حسن نصر الله: البيئة الحاضنة هي العامل الاساس في صنع الانتصارات
السيد حسن نصر الله: الجزء الثالث من المعادلة هو الشعب لان المقاومة اذا لم تستند الى البيئة الحاضنة لايمكنها الدفاع عنه
السيد حسن نصر الله: الجيش اللبناني هو الجزء الثاني من المعادلة ونصر على ان لايبقى باب الدعم له واحدا
السيد حسن نصر الله: شعارنا الانتخابي هو " باقون نحمي ونبني "
السيد حسن نصر الله : من يتهمنا بتاجيل الانتخابات هم الذين لايريدون الانتخابات
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-02-2022
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الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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