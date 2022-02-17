قرعة كأس آسيا تضع العراق بمواجهة استراليا والاردن والكويت

العالم - العراق

وتشكل هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 حزيران/يونيو القادم.

واوقع سحب قرعة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2022 ، منتخب العراق الاولمبي في المجموعة الثانية بمواجهة كل من منتخبات استراليا والاردن والكويت.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، تم تقسيمها على 4 مجموعات، حيث ينتظر أن تشهد المنافسات إثارة كبيرة من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتم تقسيم المجموعات الثلاث الاخرى كالتالي:

ضمت المجموعة الاولى منتخبات اوزبكستان وايران وقطر وتركمانستان.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا وتايلند وفيتنام وماليزيا.

وضمت المجموعة الرابعة كلا من منتخبات السعودية والامارات واليابان وطاجكستان.

وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب من قبل، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.