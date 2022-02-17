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شاهد.. ما هي كواليس استخدام شرطة الإحتلال لبرنامج بيغاسوس للتجسس؟

الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع في داخل الكيان الصهيوني منها تجسس شرطة الإحتلال على المسؤوليين الصهاينة عبر برنامج بيغاسوس وارتفاع مستوى العنف تجاه المرأة وفرض الخوات على اصحاب المصالح والإعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين.

العالم - خاص العالم

وقال المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة بان قضية تجسس شرطة الاحتلال من مسيؤوليين صهاينة كاد ان يمر بشكل بسيط منذ حوالي شهر حيث ينتشر حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلي عن وجود حالة تجسس خلافاً للقانون على الصهاينة والناشطين السياسيين والإعلاميين.

وتابع عواضة أن الموضوع كان يمرر مرور الكرام لولا فضيحة تسجيل حالات تجسس عل سياسيين اسرائيليين من الصف الأول في داخل الكيان الصهيوني.

وأضاف عواضة حول موضوع فرض الخوات على اصحاب المصالح في داخل الكيان أنه منذ عام 2004 اطلقت شرطة الإحتلال ما يسمى بحملة كبيرة لتطهير المناطق من عصابات الجريمة المنظمة يبدو أنه كان ذلك على خلفية سياسية وكان بالتنسيق مع العصابات الجريمة المنظمة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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