الرئيس التونسي يجري محادثات مع الرئيس النيجري

العالم - تونس

وأعرب سعيد عن اعتزازه بمتانة الروابط الأخوية التي تجمع تونس بالنيجر وأكد على الاستعداد التام لمزيد توطيدها وتنويعها بما يمكن من الارتقاء بعلاقات التعاون والتبادل والشراكة القائمة بين البلدين إلى أعلى المستويات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

كما تطرق أيضا إلى ما يواجه دول القارة الإفريقية من تحديات ورهانات مشتركة تستدعي مزيد تضافر الجهود ومواصلة تعزيز الشراكات من أجل النجاح في مواجهتها وتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية نحو بناء دول قوية وموسسات مستقرة تتصدى لكل مظاهر الفساد وتعزز فرص الاستقرار و السلم والنماء.

ووجه الرئيس سعيد دعوة رسمية للرئيس النيجري لزيارة تونس.

من جانبه أكد محمد بازوم افتخار بلاده بعلاقات التعاون والشراكة التاريخية مع تونس وتطلعها إلى تطويرها في شتى المجالات لاسيما منها الاقتصادية والتجارية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصحة.

وأكد محمد بازوم أن النيجر تدعم التدابير والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وتساندها وتعتبرها مهمة وضرورية لتعزيز مناعة تونس وتدعيم استقرارها.

كما رحب محمد بازوم بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس ووعد بتلبيتها.