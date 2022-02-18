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المالية العراقية تكشف مصير سعر صرف الدولار مقابل الدينار

المالية العراقية تكشف مصير سعر صرف الدولار مقابل الدينار
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

استبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، بشدة إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، وذلك بعد مطالبات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى إجراء مراجعة لهذا الملف.

العالم - العراق

وقال المصدر، إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام في نهاية العام 2020".

وأوضح، أن "سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول بالتصريح، حسبما ذكر موقع السومرية أن "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دعمتا خطوة العراق في وقتها بخفض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق".

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