بلينكن يتهم روسيا باختلاق 'استفزازات كاذبة' في أوكرانيا

العالم ـ أوروبا

واكد بلينكن أمام مؤتمر ميونيخ للأمن إن ما حصل "في الساعات ال24 الى ال48 الماضية هو جزء من سيناريو موجود لاختلاق استفزازات كاذبة، ثم الرد على تلك الاستفزازات، وفي نهاية الأمر تنفيذ عدوان جديد على أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية.

وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق تعليقه على الوضع: "أكرر مرة أخرى، أن ما يحدث في دونباس مقلق للغاية، هي أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".

وذكرت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية. وأفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" للأنباء، اليوم عن "قصف على الجبهة الشرقية لأوكرانيا​".