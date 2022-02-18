شاهد..مراسل العالم يتحدث عن توثيقه لطيران الاحتلال فوق سماء بيروت

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا الزميل حسين عز الدين، إن طيران الاحتلال الاسرائيلي اخترق الاجواء اللبنانية من خلال طائرتين من جهة البحر، وحلقت هذه الطائرات فوق مطار بيروت وعلى اطراف الضاحية الجنوبية، ومن ثم خرجت من وجهة البحر من ناحية منطقة الزلقى جوني باتجاه عمق البحر الابيض المتوسط عائدة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واضاف، أن الصوت هذه الغارات نسبة لعلوها المنخفض كان واضح تماما، وكانت الطائرتان واضحتان للعين المجردة كما جاء في الفيديو الحصري الذي التقتطه بعدسة جهاز نقاله، الا ان الطائرتان لم يفتحا جدار الصوت ولم يسمع اي صوت او دوي انفجار فوق الاراضي اللبنانية، سوى صوت تحليقهما الواضح.

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واوضح مراسلنا، بان الصور الاولى التي بثت حول الطائرات الاسرائيلي فوق سماء بيروت التقطتها بعدسة جهاز نقاله عندما كان يخرج من مبنى التفزيون في بيروت عند الساعة الخماسة وخمس دقائق وعند وصوله الى طريق المطار شاهد بعض الاجسام التي كانت تحلق في الاجواء الى ان اصبح الصوت عالي ومرتفع جدا عندها التقط الفيديو والصور الحصرية التي تبث الان عبر وسائل اعلامية محلية ودولية.

هذا وقد اعلن مصدر أمني لبناني سماع دوي انفجار في بيروت وانه ناجم على الأرجح عن طائرات إسرائيلية كانت تحلق في سماء العاصمة اللبنانية.



وأفادت وسائل إعلام محلية بتحليق لطيران العدو الحربي الاسرائيلي على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولا الى العاصمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..