عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح

العالم - مراسلون

وسط اجراءات امنية كبيرة للاحتلال بحي الشيخ جراح والذي يتعرض لحصار مشدد، ادى المئات من المقدسين صلاة الجمعة خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري أكد على حق المقدسين بمواجهة كل مخطط التهجير الذي يتعرض لة ابناء الحي وأهل القدس.

وقال رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري: "تضامنا مع سكان الحي المتمسكين باراضيهم وبيوتهم وهذا حقهم الشرعي، ونحن نصلي في اي مكان في مدينة القدس وفلسطين لان كل ارض فلسطين مباركة".

القوى الوطنية والاسلامية بالقدس حذرت الاحتلال من اصرارة على دعم المستوطنين بالقدس، ومن محاولة تفريغ حي الشيخ جراح من مواطنية لان ذلك سؤدي الى انفجار بوجة الاحتلال.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبدالقادر: "نحن نحمل سلطات الاحتلال كل تداعيات التي قد تنجم عن اي محاولة لاخلاء اي منزل في حي الشيخ جراح وهي سوف تتحمل النتيجة ما يقوم به المقدسيين، لاننا لن نقف مكتوفين الايدي والاحتلال لديه تجارب مع المقدسيين في باب الرحمة والبوبات الالكترونية والشيخ جراح هذه التجارب سوف تتكرر اذا ما هذا الحملة ضد حي الشيخ جراح".

ويشهد حي الشيخ جراح حملة تضامن كبيرة من المقدسين ومن ابناء الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 رغم اجراءات الاحتلال لمنعهم من الوصول للحي.

الاحتلال الاسرائيلي يعمل بكل طاقاته من اجل ان لايكون هناك انزلاق للوضع تحديدا في مدينة القدس، لان ذلك سبعث الشرارة تشمل كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويكون هناك تدخل المقاومة الفلسطينية والتي بتاكيد ستنتصر لاهل القدس وحي الشيخ جراح وسيكون هناك انهيار لهذا الائتلاف الحكومي الهش.