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وزير الخارجية السعودي: نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران

وزير الخارجية السعودي: نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت إن المملكة تتطلع إلى تحديد موعد لجولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إيران.

العالم- السعودية

واضاف بن فرحان خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت إن المملكة تتطلع إلى تحديد موعد لجولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إيران، لافتا الى"عدم إحراز تقدم جوهري في الجولات السابقة"، بحسب تعبيره.

وقال الأمير السعودي أنه "يأمل" في أن "تكون هناك رغبة جادة من قبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة"، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية السعودي اعلن في ديسمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون في الخليج الفارسي نايف الحجرف عقب القمة الـ42 للمجلس التي عقدت في الرياض أن المملكة تريد أن تكون لديها علاقات طيبة مع إيران، معتبرا أن هذا الأمر يتوقف على "تعاون طهران"، بحسب وصفه.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية​ السعودي في وقت أكدت فيه ايران أكثر من مرة رغبتها لاقرار افضل العلاقات مع دول الجوار وان ذراعيها مفتوحة لجيرانها، مع التشديد على ان حفظ أمن المنطقة يجب ان يكون بيد أهلها تدخل او تواجد أجنبي.

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