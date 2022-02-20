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'السيسي' يزور الكويت الثلاثاء المقبل

'السيسي' يزور الكويت الثلاثاء المقبل
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال مصدر دبلوماسي مصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور دولة الكويت الثلاثاء المقبل، في أول زيارة له خلال عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

العالم - مصر

وأضاف المصدر المصري، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن من المقرر أن يبحث السيسي في الكويت الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر.

وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن ملف وضع العمالة المصرية في الكويت سيكون على رأس أجندة القمة المصرية الكويتية، فضلاً عن بحث الأزمات التي تواجه عددًا من الدول العربية.

وكشف المسؤول المصري أن هناك ترتيبات لعقد قمة ثلاثية في الكويت بين مصر والكويت والجزائر، حيث سيصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للكويت، الثلاثاء المقبل، قادمًا من قطر.

وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر قد زار القاهرة في مطلع الشهر الجاري، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وثمن الصقر خلال الزيارة "دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالعالم العربي، فضلاً عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها خلال السنوات الماضية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد بمناخ الاستثمار هناك"، بحسب بيان رسمي.

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'السيسي' يزور الكويت الثلاثاء المقبل