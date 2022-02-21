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ليبيا بعد 11 عاماً من التدخل الخارجي

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أحد عشر عاماً علی انطلاق ثورة في ليبيا، تلك التي اطاحت نظام معمر القذافي.

العالم - المغاربية

أحد عشر عاماً منذ بدء التدخلات الخليجية في هذا البلد الغني بالنفط بحجة اسقاط الدكتاتورية، تدخلات لم تؤدي الا الی الحرب والفوضی والفتنة والانقسام، فيما تجد البلاد نفسها مع رئيسي وزراء متنافسين بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محدداً نهاية العام الماضي وكان يفترض ان يضعها علی سكة تجديد مؤسساتها الديموقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية.

وناقش برنامج المغاربية علی شاشة قناة العالم حصيلة 11 عاماً من التدخل الاجنبي في ليبيا وتداعياته السياسية والامنية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة من برنامج المغاربية، الصحفي المتابع للشأن السياسي ادريس احميد، والباحث السياسي خيري بوشقور.

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