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في التصفيات المؤهلة لكأس العالم..

منتخب لبنان للسلة الى عمان للقاء الاردن ثم السعودية في جدة

منتخب لبنان للسلة الى عمان للقاء الاردن ثم السعودية في جدة
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

سافرت صباح اليوم  الاثنين الى العاصمة الاردنية عمان، بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة. 

العالم - لبنان

يخوض المنتخب المباراة الأولى ضد الأردن ضمن "النافذة الثانية" من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 عند الساعة السابعة بكمن مساء الخميس 24 شباط الحالي.

تألفت البعثة من عضوي الاتحاد هشام جرادي وغازي بستاني اداريين، ادي بو زخم مدير المنتخب، جاد الحاج مدربا، الصربي ماركو فيليبوفيتش واحمد يموت مساعدين للمدرب، الدكتور الفرد خوري طبيبا، خليل نصار معالجا فيزيائيا، متري حبيب مدرب لياقة بدنية، ايلي نصرالله لوجيستيا، واللاعبين: علي حيدر، وائل عرقجي، جاد خليل، علي منصور، جيمي سالم، امير سعود، سيرجيو درويش، كريم زينون، يوسف خياط، هايك غيوكجيان، جيرار حديديان وأتير ماجوك.

وبعد مباراة الأردن مساء الخميس المقبل، تغادر البعثة اللبنانية الى مدينة جدة السعودية للقاء المنتخب السعودي مساء الأحد 27 شباط الجاري والذي يندرج في اطار المباراة الثانية من النافذة الثانية.

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