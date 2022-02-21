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شاهد لص على دراجة نارية يسحل فتاة على الأرض والأمن المصري يتحرك

الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض إحدى الفتيات لسرقة هاتفها وسحلها بواسطة شاب على دراجة نارية، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على المتهم.

العالم _ منوعات

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمركز شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات (مقيمة بدائرة المركز)، بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول مما تسبب في إصابتها بسحجات حال تشبثها بالهاتف المحمول، وسحلها على الأرض.

وعبر تحريات القوى الأمنية وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة المركز)، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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