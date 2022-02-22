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سلطات الاحتلال تهدم العراقيب في النقب للمرة 198..

سلطات الاحتلال تهدم العراقيب في النقب للمرة 198..
الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

هدمت سلطات الإحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب بأراضي العام 48، للمرة ـ198 على التوالي منذ 2000.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب “القدس” دوت كوم- جاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، اليوم، للمرة الثانية منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

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