هاشتاغ لبناني غاضب: جعجع مشروع 'اسرائيلي'

العالم -نبض السوشيال

سنركز في هذه الحلقة من نبض السوشيال على تفاعل النشطاء اللبنانيين مع الوسم الاخير (#جعجع_مشروع_اسراييلي)، حيث كانت عبارة "سمير جعجع، صديقنا في حرب لبنان الأولى" التي أوردها محلل اسرائيلي يوم أول أمس الأحد، كافية ليشعل جمهورلبنان حرباً ضد "القوات اللبنانية" ورئيسها جعجع، ويطلقوا حملة تخوين، ويتهمونه بالعمالة للعدو الاسرائيلي.

وتناقل رواد مواقع التواصل مقطعاً للصحافي الاسرائيلي ايهود يعري بثته القناة ١٢ الاسرائيلية يتناول ملف الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، يتحدث فيه عن خسارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لنصف مقاعد كتلته في البرلمان، وذهابها الى "القوات"، ويقول إن "حزب الله" سيفقد وحلفاؤه الاغلبية النيابية في مجلس النواب.

وطالب المحلل الاسرائيلي الأميركيين والفرنسيين ودول الخليجية بالتأثير على نتائج التصويت في لبنان، عبر "القليل من المساعدة المالية، والمساعدة المهنية للحملات، والوساطة الهادئة بين السياسيين الذين يجدون صعوبة في تشكيل قائمة انتخابية. وتوقع أن ينتقل معظم هؤلاء الذين سيخسرهم باسيل "إلى أطراف حليفة لاسرائيل مثل "القوات اللبنانية"بزعامة سمير جعجع، صديقنا في حرب لبنان الأولى"، في اشارة الى الغزو الاسرائيلي في العام 1982.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون اللبنانيون حول الوسم المكور (#جعجع_مشروع_اسراييلي)، حيث غرد حساب الناشط اللبناني (ابو خليل طويل) قائلا:

#جعجع_مشروع_اسراييلي يلعن الساعه يلي طلعوك بعفو من اليرزه من شب على شيء شاب عليه

قال حساب الناشطة اللبنانية (سارا زين - Sara zein):

حزب القوات يقف دائماً ضد مصالح الشعب اللبناني. #جعجع_مشروع_اسرائيلي #كتلة_المقاومة_كسرت_الاحتكا

غرد حساب الناشط اللبناني (محمد شاكر) قائلا:

أثبت حلف مقاومتنا العظيمة أنّهم قوم يقطعون رأس الأفعى أولاً فلتلطم "#إسرائيل الخدود من الآن على مصيرها . بعدها يقوم أطفالنا الأشبال بتطهير الوطن من رجس الخونة . #جعجع_مشروع_اسرائيلي

قال حساب الناشطة اللبنانية (تمارا فارس - tamara fares):

القوات هني خطر في لبنان هني سرطان إسرائيلي سعودي بلبلد بتمنى نبلش شغل فيهن قبل ???? محاربتهم في داخل يعني محاربه الاحتلال الارهابي اليهودي #جعجع_مشروع_اسرائيلي #جعجع_مشروع_اسرائيلي

فرد حساب الناشط اللبناني (جوادو 22 - Jawado 22) واصفا جعجع بعضو الكنيست الاسرائيلي قائلا:

عضو الكنيست اللبناني سمير جعجع #جعجع_مشروع_اسرائيلي

كما غرد حساب الناشط اللبناني (ابو آدم) قائلا:

لن ننسى و الرد قادم لا محال ... #جعجع_مشروع_اسرائيلي

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة للناشط اللبناني (هادي) الذي قال في تغريدته:

يجب أن ترى بصائرنا شمس المعرفة ولا يهيمن علينا ظلامها #جعجع_مشروع_إسرائيلي لن نهداء حتى نزيلهم والايام بيننا