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البيت الأبيض: لن نرسل قواتنا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف من الظروف

البيت الأبيض: لن نرسل قواتنا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف من الظروف
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن ترسل قوات مسلحة إلى أوكرانيا لخوض حرب مع روسيا تحت أي ظرف من الظروف.

العالم - الأميرکيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء، ردا على سؤال في هذا الشأن: "لا أعرف كم مرة سيكون علي أن أكرر ذلك، لا يوجد أي سيناريو سيرسل فيه الرئيس قوات أمريكية لمحاربة روسيا في أوكرانيا".

وجددت بساكي: "لن نخوض حربا مع روسيا ولن ننشر قوات في أوكرانيا للقتال ضد روسيا. هذه الرؤية وهذا الموقف للرئيس لم يتغيرا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا عن نقل عشرات المروحيات الحربية و8 مقاتلات من طراز "F-35" و800 عسكري إضافي من قواتها المنتشرة سابقا في أوروبا إلى بولندا ودول البلطيق "لتعزيز الجناح الشرقي للناتو" بأمر من بايدن.

واتهم بايدن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، ببدء "غزو أوكرانيا" على خلفية اعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، معلنا عن فرض عقوبات على روسيا واتخاذ إجراءات "لتقوية الحلفاء" في شرق أوروبا، وصرح في خطاب: "سأقول بكل جلاء إن هذه خطوات دفاعية بحتة من قبلنا، لا نية لدينا لمحاربة روسيا".

وشدد بايدن مع ذلك: "إننا نريد توجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستدافع مع حلفائها عن كل شبر من أراضي الناتو مع الالتزام بتعهداتنا أمام الحلف".

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البيت الأبيض: لن نرسل قواتنا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف من الظروف

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