الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. ترقب إعلان تحالف سياسي جديد يضم 88 نائبا

العراق.. ترقب إعلان تحالف سياسي جديد يضم 88 نائبا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، عن أن الأخير سيعلن رسمياً اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل.

العالم-العراق

وقال محمد حسن لوكالة شفق نيوز، إن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل ستشهد الإعلام رسميا عن تحالف "الثبات الوطني".

وأوضح أن "التحالف يتكون في الأساس من نواب الإطار التنسيقي"، مبينا أن "العدد الرسمي لنواب التحالف هو 88 عضوا في مجلس النواب، وقابل للزيادة".

وأشار حسن إلى "مباحثات بين قيادة الاطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى ونواب مستقلين لانضمامهم لتحالف الثبات الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن التحالف سيكون بزعامة نوري المالكي وسيترأس كتلتها البرلمانية عطوان العطواني.

ولا يزال الصراع محتدما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبل.

ويرفض الصدر الدخول في تحالف مع المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يعني أن كل طرف سيسعى لتشكيل التحالف الأوسع بهدف تشكيل الحكومة.

روابط ذات صلة

العراق.. دولة القانون يكشف عن عدد نواب الإطار التنسيقي

بغداد.. اجتماع 'مغلق' للاطار التنسيقي ينتهي بثلاث نقاط

حقيقة تقديم الوطني الكردستاني 'مرشح تسوية' للرئاسة

تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشح لرئاسة العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميركا تصعد مع روسيا من البوابة الأوكرانية + فيديو

شاهد بالفيديو.. السلطة الفلسطينية تستبعد فصائل مهمة من المقاومة الشعبية

محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بإنجاز جديد

العراق.. ترقب إعلان تحالف سياسي جديد يضم 88 نائبا

باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده