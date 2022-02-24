فلسطين تدعو مجلس الأمن لإنهاء الفصل العنصري

العالم - فلسطين

جاء ذلك في كلمة لمنصور أمام جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

وارتدى منصور، خلال الجلسة، كمامة مكتوب عليها بالإنجليزية "إنهاء الفصل العنصري"، في إشارة لسياسات تمييز عنصري تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال إن "إسرائيل تطبق قوانين مختلفة على المستوطنين وعلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، لإعطاء الأفضلية لمن يتواجدون بشكل غير قانوني على أراضينا، بينما يتم التمييز ضد سكان هذه الأراضي".

وأكد أن هذه السياسات بمثابة "توسع استيطاني ونظام فصل عنصري".

وتابع: "بينما تتم محاصرة الفلسطينيين أو إجبارهم على النزوح من أراض كانوا يقطنونها حتى العقود القريبة، يتم منح التراخيص للمستوطنين".

واستدرك منصور: "لكن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا وسيواصل نضاله المشروع من أجل حريته وكرامته، بغض النظر عما يفعله باقي العالم".

واستطرد: "تقف الشعوب في جميع أنحاء العالم إلى جانبنا وأنتم هنا (ممثلي الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس) تدينون السياسات والإجراءات غير القانونية لإسرائيل. لكن الإدانات وحدها غير كافية لردعها".

وتابع: "حان الوقت لترجمة أقوالكم إلى أفعال، واتخاذ إجراءات لتوفير الحماية لشعبنا الذي طالما عانى. إجراءات تنهي هذا الاحتلال غير الشرعي، وتنهي الفصل العنصري".

وفي بداية الجلسة، أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن القلق بشأن "استمرار التدهور المزعزع للاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولفت إلى "تواصل عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع، جنبًا إلى جنب مع عمليات الهدم والإخلاء (لبيوت الفلسطينيين)، بما في ذلك القدس وما حولها".

وحذر من أن "هكذا عوامل تعمل على زيادة التجزئة الإقليمية للضفة الغربية، وتقويض السلطة الفلسطينية، و(تؤدي إلى) تآكل آفاق السلام".