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حماس: المقاومة متصاعدة والاحتلال يخشى مواجهة باهظة الثمن

حماس: المقاومة متصاعدة والاحتلال يخشى مواجهة باهظة الثمن
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة، وأن الاحتلال يخطئ التقدير إذا ظن أنها لن تجعله يدفع الأثمان الكبيرة في حال أي عدوان على أهلنا في القدس. 

العالم - فلسطين

وقال حمادة في مقابلة مع قناة الأقصى إن مشروع فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس هو تحرير الأرض، مشيراً إلى أن الاحتلال يعلم بأنها مستعدة لنصرة أهلنا في القدس، وتطهير المسجد الأقصى المبارك.

وأثنى حمادة على بسالة الثائرين في الضفة والقدس، موضحاً أن تأجيل الاحتلال إخلاء عائلة سالم من حي الشيخ جراح يدلل على انكسار إرادة الاحتلال أمام إرادة وصمود أهلنا في القدس.

وشدد على أن الاحتلال لن ينجح في الالتفاف على إرادة شعبنا، وأنه يخشى اندلاع معركة على خلفية ما يحدث في حي الشيخ جراح وأنه يتراجع عندما يجد نفسه يدفع الثمن.

ونبه إلى أن الاحتلال يسعى إلى تهجير المقدسيين لخلق واقع ديمغرافي، لكنه لن ينجح في ذلك.

وذكر حمادة أن فعاليات عدة ستنفذ خلال أسبوع القدس العالمي تضامنا مع مدينة القدس ورفع قضيتها عاليا.

وأوضح أن أسبوع القدس العالمي يؤكد على أن قضية القدس هي هوية وتاريخ، وبوصلة الصراع وجوهره، شعبنا والشباب الثائر في الضفة والقدس جاهزون لمقاومة الاحتلال الصهيوني، إرادة شعبنا ستكسر قيود التنسيق الأمني.

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