هدم بيوت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضة الى أن هنالك سعي من قبل سلطات كيان الاحتلال الصهيوني لمحاصرة تزايد السكان بالنسبة للفلسطيني وهي نسبة العائلة، حيث ان المعدل الوسطي للعائلة الفلسطينية هو 5 مقابل 3 عند اليهود باستثناء الحريديم الذين المعدل العائلي لديهم مرتفع نظرا لوجودهم في مجتمعات مغلقة

واعتبر عواضه أن هدم المنازل الفلسطينية هو سياسة اسرائيلية تستهدف بالدرجة الاساسية منع التمدد العمراني للقرى الفلسطينية ومنع زيادة عدد السكان وخاصة ان الذين يقومون بعمليات البناء بالنسبة للاسرائيلي غير مرخصة هي بغاية الزواج والارتباط والتوسيع العائلي له، خاصة ان النسبة العالية من عمليات الانجاب الحاصل داخل المجتمع الفلسطيني والحريديمي لانهم يشكلون نسبة 21% من مجموع السكان.

ونوه عواضه الى ان هنالك خشية من قبل السلطات الاسرائيلية في أن يصبح هذا الرقم يشكل عبئا في السنوات المقبلة وبالتالي هنالك سياسة لمحاصرة الفلسطيني وهي سياسة عنصرية.

وتناول برنامج"غياهب الكيان"،هدم البيوت في القرى والبلدات الفلسطينية في الاراضي المحتلة سنة 1948 وفي القدس المحتلة واستمرار احتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة وتواصل الاعتداءات العنصرية على اليهود الإثيوبيين حيث تواصل سلطات الاحتلال الصهيونية عمليات هدم منازل أبناء القرى والبلدات الفلسطينية في الاراضي المحتلة سنة 1948 وبشكل متصاعد في محاولة يائسة لتهجيرهم من قراهم.

كما يناقش البرنامج موضوع استمرار المستوطنون الصهاينة بحماية جنود قوات الاحتلال في اعتداءاتهم على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بهدف تهجيرهم وسرقة منازلهم أو هدمها.

وسلط البرنامج الضوء على العنصرية ضد اليهود الاثيوبيين حيث مازالوا في كيان الاحتلال يتعرضون للاعتداءات العنصرية التي تصل الى حد القتل لاسيما من جانب شرطة الاحتلال.

كما تطرق البرنامج الى ما كشفه استطلاع اسرائيلي جديد نشر في كيان الاحتلال ان ثقة الصهاينة بشرطة الاحتلال قد تراجعت تراجعا كبيرا بعد الفضائح التي ارتبطت بممارسات الشرطة بحق الصهاينة أنفسهم.

وبحث برنامج"غياهب الكيان"، في الواقع الاقتصادي في الكيان الاسرائيلي حيث تفاقم الواقع المعيشي في الكيان وارتفاع مستوى الفقر والبطالة حيث تستمر احتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة التي تقضي على حياتهم وتدمر آمالهم في المستقبل.

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