الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر

الجزائر تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعت الجزائر، اليوم الخميس، رعاياها في أوكرانيا، إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

العالم-الجزائر

وقالت سفارة الجزائر في كييف، في بيان، إنه "نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا والإعلان عن الأحكام العرفية على المواطنين الجزائريين المتواجدين بهذا البلد الالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية لاسيما تلك المتعلقة بالمكوث بالبيت وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطاب إلى الروس صباح اليوم أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وكان الوضع تفاقم في الأسابيع الأخيرة في دونباس، حيث ركزت كييف معظم جيشها على خط التماس، وأطلقت النار بانتظام على خصومها من قوات الدفاع الشعبي باستخدام معدات محظورة.

روابط ذات صلة

السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو رعاياها لأخذ الحيطة والحذر

أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

السفارة الأمريكية لدى موسكو تحذر رعاياها داخل روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..تداعيات مايجري في اوكرانيا على الداخل الاوروبي

تحطم طائرة هجومية روسية في أوكرانيا

بارزاني يحدد موعد الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق

بالفيديو.. خبير ومحلل سياسي دولي: هناك مسرحية هزلية تدفع ثمنها الشعوب

الجزائر تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر

ايران تطلب من مواطنيها مغادرة اوكرانيا